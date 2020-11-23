Гимнаст Немов сравнил уход из жизни личного тренера Николко с потерей матери

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов сравнил уход из жизни тренера Евгения Николко, под руководством которого он занимался с 1983 года, с кончиной матери. Такое мнение гимнаст высказал ТАСС.

"Евгений Григорьевич был для меня больше, чем тренером. Он заменил мне отца, вырастил меня, вложил в меня столько сил и терпения. Я всегда мог положиться на него, мог позвонить в любой момент и получить совет. Это колоссальная потеря", - сказал Немов.

"То же самое я чувствовал, потеряв маму. Это разбивает сердце. Сейчас могу сказать только одно - берегите своих близких, родителей, родных. Заботьтесь о них и будьте рядом", - добавил спортсмен.

С 2005 по 2010 год Николко работал в Центре спортивной подготовки сборных России в должности старшего тренера мужской сборной, был тренером мужской команды России на Олимпийских играх 1996, 2000 и 2004 годов, последние годы работал инструктором - методистом отделения гимнастики СДЮСШОР "Олимп" в Тольятти. Был награжден званием заслуженного тренера России.

Немов выиграл по две золотые медали на Олимпийских играх 1996 (командный турнир, опорный прыжок) и 2000 (личное многоборье, перекладина) годов. В его активе также две серебряные и шесть бронзовых олимпийских медалей. Спортсмен также является пятикратным чемпионом мира.