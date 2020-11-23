Главный тренер "Лацио" назвал предстоящий матч Лиги чемпионов против "Зенита" испытанием

ТАСС, 23 ноября. Матч четвертого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов между "Лацио" и российским "Зенитом" станет испытанием для итальянской команды. Такое мнение высказал главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

"Первые три матча мы провели хорошо, но сейчас нам предстоит испытание в игре против сильной команды, в составе которой есть отличные футболисты. Мы должны хорошо сыграть, успеть восстановиться после субботнего матча против "Кротоне". Сейчас нам следует думать только о том, чтобы одержать победу над "Зенитом", а не о результатах других матчей", - сказал Индзаги.

"В последние годы мы росли, завоевывая важные трофеи. Мне жаль, что ребят часто недооценивают, но мы знаем, что очень конкурентоспособны", - добавил он.

Матч между "Зенитом" и "Лацио" пройдет в Италии 24 ноября (начало матча в 23:00 мск). После трех туров "Лацио", набрав 5 очков, занимает второе место в группе F, "Зенит", в активе которого 1 балл, идет четвертым.