Нове-Место примет этап Кубка мира по биатлону в сезоне-2020/21 вместо Пекина

Ранее стало известно, что Пекин не сможет принять этап из-за пандемии коронавируса. Изменения связаны с введением Международным олимпийским комитетом, Международным паралимпийским комитетом и оргкомитетом Олимпиады в Пекине адаптированной программы проведения тестовых соревнований. Тестовые соревнования в Пекине должны были пройти в декабре этого года, а также в первом квартале 2021 года, но не состоятся из-за эпидемиологической ситуации в мире. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Согласно новому расписанию, чешский Нове-Место примет два этапа Кубка мира с 4 по 7 марта и с 11 по 14 марта. Заключительный этап состоится в норвежском Холменколлене с 18 по 21 марта.

Первые два этапа Кубка мира пройдут в Финляндии с 28 ноября по 6 декабря.