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Фигурное катание

Горшков: организаторы провели этап Гран-при в Москве традиционно на высоком уровне

Глава ФФККР также ответил на критику американского журналиста по поводу санитарных нарушений во время этапа
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Организаторы традиционно провели этап Гран-при по фигурному катанию в Москве на высоком уровне. Такое мнение высказал ТАСС президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

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Этап Гран-при прошел в Москве с 20 по 22 ноября. Из-за пандемии коронавируса соревнования проходили в формате национальных соревнований.

"Несмотря на все сложности, карантинные меры, удалось провести наш этап на самом высоком уровне традиционно, - сказал Горшков. - Это мнение всех: участников, тренеров, гостей. И, насколько я слышал, был очень высокий телевизионный рейтинг".

Горшков также ответил на критику американского журналиста Филиппа Херша по поводу санитарных нарушений во время этапа: "Это один журналист лишь так высказался. У них свои порядки, у нас есть Роспотребнадзор, предписания которого мы выполняем максимально".

Херш пообещал обратиться в Международный союз конькобежцев (ISU) в связи с несоблюдением на этапе Гран-при России рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса. В частности, он заявил, что организаторы пренебрегали рекомендациями ISU, разрешая тренерам и спортсменам обниматься и целоваться в зоне ожидания оценок.

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