Горшков: организаторы провели этап Гран-при в Москве традиционно на высоком уровне

МОСКВА, 23 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Организаторы традиционно провели этап Гран-при по фигурному катанию в Москве на высоком уровне. Такое мнение высказал ТАСС президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

Этап Гран-при прошел в Москве с 20 по 22 ноября. Из-за пандемии коронавируса соревнования проходили в формате национальных соревнований.

"Несмотря на все сложности, карантинные меры, удалось провести наш этап на самом высоком уровне традиционно, - сказал Горшков. - Это мнение всех: участников, тренеров, гостей. И, насколько я слышал, был очень высокий телевизионный рейтинг".

Горшков также ответил на критику американского журналиста Филиппа Херша по поводу санитарных нарушений во время этапа: "Это один журналист лишь так высказался. У них свои порядки, у нас есть Роспотребнадзор, предписания которого мы выполняем максимально".

Херш пообещал обратиться в Международный союз конькобежцев (ISU) в связи с несоблюдением на этапе Гран-при России рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса. В частности, он заявил, что организаторы пренебрегали рекомендациями ISU, разрешая тренерам и спортсменам обниматься и целоваться в зоне ожидания оценок.