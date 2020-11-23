Завершился первый круг чемпионата России по футболу

ТАСС, 23 ноября. Подмосковные "Химки" на выезде обыграли "Уфу" в заключительном матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1.
Забитыми мячами у гостей отметились Илья Кухарчук (5-я минута) и Александр Трошечкин (37), в составе хозяев отличился Боян Йокич (83). Полузащитник "Химок" Резиуан Мирзов, который забил три гола в последних четырех матчах, пропустил встречу из-за повреждения.
"Химки" поднялись на 12-е место в турнирной таблице, набрав в 15 турах 15 очков. "Уфа" располагается на последней, 16-й строчке, имея в активе семь очков. В 16-м туре подмосковная команда 28 ноября примет "Краснодар", "Уфа" днем позднее дома сыграет с "Тамбовом".
ЦСКА по итогам первого круга занял первое место, в активе столичной команды 32 очка, второе место у петербургского "Зенита" (31), третье - у столичного "Спартака" (29), четвертым идет московское "Динамо" (27). Клуб, занявший по итогам чемпионата первое место, напрямую выйдет в групповой этап Лиги чемпионов, второе - в квалификацию турнира. Третье место дает путевку в групповой этап Лиги Европы, а четвертое - в квалификацию.
В зоне стыковых матчей после первого круга находятся тульский "Арсенал" (13) и "Тамбов" (12), в зоне вылета - волгоградский "Ротор" (8) и "Уфа" (7).
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|ЦСКА
|15
|10
|2
|3
|28-11
|32
|2
|Зенит
|15
|9
|4
|2
|32-12
|31
|3
|Спартак
|15
|8
|5
|2
|25-16
|29
|4
|Динамо
|15
|8
|3
|4
|21-12
|27
|5
|Ростов
|15
|8
|2
|5
|18-15
|26
|6
|Сочи
|15
|6
|6
|3
|23-21
|24
|7
|Ахмат
|15
|7
|3
|5
|19-18
|24
|8
|Локомотив
|15
|7
|3
|5
|16-16
|24
|9
|Краснодар
|15
|6
|3
|6
|24-18
|21
|10
|Рубин
|15
|6
|3
|6
|21-22
|21
|11
|Урал
|15
|3
|7
|5
|11-15
|16
|12
|Химки
|15
|4
|3
|8
|17-26
|15
|13
|Арсенал
|15
|3
|4
|8
|17-27
|13
|14
|Тамбов
|15
|3
|3
|9
|11-18
|12
|15
|Ротор
|15
|1
|5
|9
|7-23
|8
|16
|Уфа
|15
|1
|4
|10
|9-29
|7