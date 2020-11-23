Завершился первый круг чемпионата России по футболу

ТАСС, 23 ноября. Подмосковные "Химки" на выезде обыграли "Уфу" в заключительном матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1.

Забитыми мячами у гостей отметились Илья Кухарчук (5-я минута) и Александр Трошечкин (37), в составе хозяев отличился Боян Йокич (83). Полузащитник "Химок" Резиуан Мирзов, который забил три гола в последних четырех матчах, пропустил встречу из-за повреждения.

"Химки" поднялись на 12-е место в турнирной таблице, набрав в 15 турах 15 очков. "Уфа" располагается на последней, 16-й строчке, имея в активе семь очков. В 16-м туре подмосковная команда 28 ноября примет "Краснодар", "Уфа" днем позднее дома сыграет с "Тамбовом".

ЦСКА по итогам первого круга занял первое место, в активе столичной команды 32 очка, второе место у петербургского "Зенита" (31), третье - у столичного "Спартака" (29), четвертым идет московское "Динамо" (27). Клуб, занявший по итогам чемпионата первое место, напрямую выйдет в групповой этап Лиги чемпионов, второе - в квалификацию турнира. Третье место дает путевку в групповой этап Лиги Европы, а четвертое - в квалификацию.

В зоне стыковых матчей после первого круга находятся тульский "Арсенал" (13) и "Тамбов" (12), в зоне вылета - волгоградский "Ротор" (8) и "Уфа" (7).