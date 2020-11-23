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Футбол в России

Завершился первый круг чемпионата России по футболу

В заключительном матче первого круга "Химки" обыграли "Уфу" в гостях
Футболисты "Химок" Александр Щербак/ТАСС
Описание
Футболисты "Химок"
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 23 ноября. Подмосковные "Химки" на выезде обыграли "Уфу" в заключительном матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1.

Забитыми мячами у гостей отметились Илья Кухарчук (5-я минута) и Александр Трошечкин (37), в составе хозяев отличился Боян Йокич (83). Полузащитник "Химок" Резиуан Мирзов, который забил три гола в последних четырех матчах, пропустил встречу из-за повреждения.

"Химки" поднялись на 12-е место в турнирной таблице, набрав в 15 турах 15 очков. "Уфа" располагается на последней, 16-й строчке, имея в активе семь очков. В 16-м туре подмосковная команда 28 ноября примет "Краснодар", "Уфа" днем позднее дома сыграет с "Тамбовом".

ЦСКА по итогам первого круга занял первое место, в активе столичной команды 32 очка, второе место у петербургского "Зенита" (31), третье - у столичного "Спартака" (29), четвертым идет московское "Динамо" (27). Клуб, занявший по итогам чемпионата первое место, напрямую выйдет в групповой этап Лиги чемпионов, второе - в квалификацию турнира. Третье место дает путевку в групповой этап Лиги Европы, а четвертое - в квалификацию.

В зоне стыковых матчей после первого круга находятся тульский "Арсенал" (13) и "Тамбов" (12), в зоне вылета - волгоградский "Ротор" (8) и "Уфа" (7).

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1ЦСКА15102328-1132
2Зенит1594232-1231
3Спартак1585225-1629
4Динамо1583421-1227
5Ростов1582518-1526
6Сочи1566323-2124
7Ахмат1573519-1824
8Локомотив1573516-1624
9Краснодар1563624-1821
10Рубин1563621-2221
11Урал1537511-1516
12Химки1543817-2615
13Арсенал1534817-2713
14Тамбов1533911-1812
15Ротор151597-238
16Уфа1514109-297

 

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