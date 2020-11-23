Ягр заявил, что собирается играть как минимум до 50 лет

48-летний Ягр является игроком "Кладно". 16 ноября его партнер по команде Томаш Плеканец сообщил, что Ягр вернется на лед в ближайшее время. В прошлом сезоне "Кладно" выступал в высшем дивизионе чемпионата Чехии, но вылетел из него. Ягр в 38 матчах набрал 29 (15 голов + 14 передач) очков.

"Этот сезон никак не может быть моим последним, у нас в следующем году будет Зимняя классика, мы будем играть на открытом воздухе, и я обещал, что буду там. Мы должны были сыграть в этом году, но все перенеслось из-за пандемии. Этот год отличается от остальных, изо дня в день нас преследует неизвестность, я не тренировался так много, как хотел бы. Я буду играть в этом сезоне, хочу сыграть в плей-офф и помогать команде. Пока я чувствую, что не готов помогать команде", - сказал Ягр.

Ягр выступал за "Авангард" во время локаута в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в сезоне-2004/05, а также с 2008 по 2011 год. "Когда в 2005 году я подписал контракт с "Авангардом", то ничего не знал о городе и клубе. Но это было красивое время в моем хоккее, я даже не хотел возвращаться в НХЛ, но в итоге вернулся", - отметил чешский хоккеист.

Он подчеркнул, что не планирует связывать свою дальнейшую судьбу с работой в КХЛ. "Когда мне было 18 лет, и я уехал из родного Кладно, то все время думал, что надо вернуться и помочь родному клубу. Я не думаю о работе в КХЛ, так как все мои мысли связаны с родным городом", - рассказал Ягр.

Ягр с 1 921 очком занимает второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ и третью строчку по заброшенным шайбам (766) и количеству матчей (1 733). Также он является самым результативным европейским хоккеистом в истории лиги. В составе сборной Чехии Ягр выигрывал Олимпийские игры (1998) и дважды становился чемпионом мира (2005, 2010). Он входит в число 29 игроков, которым удалось завоевать Кубок Стэнли, золотые награды Олимпиады и чемпионата мира.