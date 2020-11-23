Футболист "Спартака" Соболев будет готов к возобновлению РПЛ

ТАСС, 23 ноября. Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Александр Соболев должен вернуться к тренировкам в общей группе в период зимней паузы. Об этом газете "Спорт-Экспресс" сообщил глава департамента по коммуникациям красно-белых Антон Фетисов.

Соболев был прооперирован в Риме из-за блокады коленного сустава.

"Соболев успешно прооперирован в Италии по поводу травмы коленного сустава. Ожидаем, что игрок вернется в общую группу в период зимней паузы. К возобновлению чемпионата точно должен быть готов", - сказал Фетисов.

В текущем сезоне за "Спартак" Соболев провел 13 матчей, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.