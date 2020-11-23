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Фигурное катание

Первый канал покажет женские соревнования на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию

Этап пройдет в Москве с 5 по 8 декабря

ТАСС, 23 ноября. Первый канал в прямом эфире будет транслировать женские короткую и произвольную программы пятого этапа Кубка России по фигурному катанию в Москве. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Короткую программу женщины представят 5 декабря, начало трансляции в 16:45 мск. Произвольная программа запланирована на 6 декабря, начало трансляции - 15:40 мск.

Сообщается, что в полном объеме соревнования Кубка России 2020 года можно посмотреть на сайте Первого канала.

Пятый этап пройдет в Москве с 5 по 8 декабря. Победителями четвертого этапа Кубка России среди женщин стала Александра Трусова, среди мужчин - Евгений Семененко, в соревнованиях спортивных пар победу одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду - Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.

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