Минспорт намерен рекомендовать субъектам РФ создавать школьные спортивные лиги

ТАСС, 23 ноября. Министерство спорта РФ намерено рекомендовать органам исполнительной власти субъектов России создавать и развивать школьные спортивные лиги. Об этом говорится в проекте приказа министерства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

"Рекомендовать высшим органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления и спортивным федерациям организовать деятельность по созданию и развитию школьных спортивных лиг в целях массового вовлечения обучающихся в общеобразовательных организациях в занятия физической культурой и спортом по месту учебы", - говорится в документе.

Отмечается, что деятельность школьных спортивных лиг разработана в целях реализации указа президента РФ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года" и федерального проекта "Спорт - норма жизни", входящего в национальный проект "Демография".

"Школьные спортивные лиги создаются для представления и защиты общих интересов школьных спортивных клубов, расположенных в соответствующем субъекте Российской Федерации, для достижения иных общественно полезных целей: вовлечение обучающихся в соответствующем субъекте Российской Федерации в занятия физической культурой и спортом, развитие и популяризация школьного спорта, организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди обучающихся в общеобразовательных организациях", - отмечается в тексте приказа.