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Массовый спорт

Минспорт намерен рекомендовать субъектам РФ создавать школьные спортивные лиги

Авторы проекта приказа отмечают, что он направлен на популяризацию школьного спорта

ТАСС, 23 ноября. Министерство спорта РФ намерено рекомендовать органам исполнительной власти субъектов России создавать и развивать школьные спортивные лиги. Об этом говорится в проекте приказа министерства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

"Рекомендовать высшим органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления и спортивным федерациям организовать деятельность по созданию и развитию школьных спортивных лиг в целях массового вовлечения обучающихся в общеобразовательных организациях в занятия физической культурой и спортом по месту учебы", - говорится в документе.

Отмечается, что деятельность школьных спортивных лиг разработана в целях реализации указа президента РФ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года" и федерального проекта "Спорт - норма жизни", входящего в национальный проект "Демография".

"Школьные спортивные лиги создаются для представления и защиты общих интересов школьных спортивных клубов, расположенных в соответствующем субъекте Российской Федерации, для достижения иных общественно полезных целей: вовлечение обучающихся в соответствующем субъекте Российской Федерации в занятия физической культурой и спортом, развитие и популяризация школьного спорта, организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди обучающихся в общеобразовательных организациях", - отмечается в тексте приказа.

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