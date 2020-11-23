Базаревич: клубы не хотят отпускать баскетболистов в сборную, отсюда проблемы с составом

ТАСС, 23 ноября. Российские клубы, участвующие в Евролиге, не горят желанием отпускать игроков в сборную, поэтому не удается собрать лучший состав на матчи квалификации к чемпионату Европы. Такое мнение высказал главный тренер сборной России Сергей Базаревич, комментарий которого приводит пресс-служба Российской федерации баскетбола.

В расширенный состав сборной России на предстоящие матчи квалификации Евробаскета вошли 29 баскетболистов. Игры против команд Эстонии и Италии пройдут в Таллине 28 и 30 ноября.

"Окна на матчи сборных - всегда непростое время для нас. У России три команды в Евролиге, и они не горят желанием отпускать игроков. Лучших собрать мы не можем, но надеемся, что все, кто приехал, будут с энтузиазмом играть за сборную, за страну", - сказал Базаревич.

Защитник сборной России по баскетболу Алексей Швед не примет участие в отборочных играх.

Мужская сборная России в отборочном турнире играет в группе B. Ее соперниками являются команды Италии, Северной Македонии и Эстонии. После двух проведенных матчей квалификации россияне занимают третью строчку в группе, набрав 3 очка. Итальянцы на правах хозяев гарантированно сыграют на чемпионате Европы, а три остальные сборные борются за два оставшихся места. Чемпионат Европы пройдет в сентябре 2022 года.