Сборная РФ по санному спорту допущена до стартов неполным составом из-за ковида у Антонова

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Команда России по санному спорту лишена возможности выступить полным составом на первом этапе Кубка мира в австрийском Игльсе из-за того, что один из спортсменов Владислав Антонов заразился коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил начальник команды Артем Петраков.

Первый этап Кубка мира по санному спорту пройдет в Игльсе с 28 по 29 ноября.

"В Игльсе не смогут выступить Александр Денисьев и Владислав Антонов, - заметил Петраков. - У Антонова оказался положительный результат теста на коронавирус. Он и Денисьев сейчас находятся на карантине. Остальные члены сборной сдали тесты с отрицательным результатом и готовы к старту".

На этапе Кубка мира в Игльсе выступят Роман Репилов, Семен Павличенко, Александр Горбацевич, Степан Федоров, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова, Виктория Демченко, Екатерина Батурина и двухместные экипажи Всеволод Кашкин / Константин Коршунов и Владислав Южаков / Юрий Прохоров.

Денисьев и Антонов являются чемпионами мира 2020 года, в их активе есть серебряные награды Игр-2014 в командной гонке.