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Летние олимпийские виды спорта

Россиянка Мешкова победила в боулдеринге на чемпионате Европы по скалолазанию в Москве

У мужчин в той же дисциплине представители России Сергей Лужецкий и Николай Яриловец завоевали серебряную и бронзовую медали
Виктория Мешкова Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Виктория Мешкова
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Россиянка Виктория Мешкова стала победительницей в дисциплине "боулдеринг" на чемпионате Европы по скалолазанию, проходящем в Москве.

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Второе место заняла бельгийка Хлоя Каулер, третьей стала представительница Сербии Стаса Гейо.

У мужчин в той же дисциплине представители России Сергей Лужецкий и Николай Яриловец завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно. Первое место занял словенец Йерней Крудер. Россиянин Сергей Скородумов стал шестым.

Боулдеринг - серия коротких трасс максимальной сложности, спортсмены передвигаются, цепляясь за большие выступы - "валуны".

Во вторник пройдет квалификация в соревнованиях на трудность. Чемпионат Европы завершится 28 ноября.

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