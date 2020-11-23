Россиянка Мешкова победила в боулдеринге на чемпионате Европы по скалолазанию в Москве

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Россиянка Виктория Мешкова стала победительницей в дисциплине "боулдеринг" на чемпионате Европы по скалолазанию, проходящем в Москве.

Второе место заняла бельгийка Хлоя Каулер, третьей стала представительница Сербии Стаса Гейо.

У мужчин в той же дисциплине представители России Сергей Лужецкий и Николай Яриловец завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно. Первое место занял словенец Йерней Крудер. Россиянин Сергей Скородумов стал шестым.

Боулдеринг - серия коротких трасс максимальной сложности, спортсмены передвигаются, цепляясь за большие выступы - "валуны".

Во вторник пройдет квалификация в соревнованиях на трудность. Чемпионат Европы завершится 28 ноября.