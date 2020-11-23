"Авангард" обыграл "Ак Барс" в матче, посвященном 70-летию омского хоккея

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Омский "Авангард" обыграл казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 3:0. Матч прошел в Москве на стадионе "ВТБ-Арена" в присутствии 2 372 зрителей.

"Авангард" обыграл казанцев на домашнем льду восьмой раз подряд. В нынешнем сезоне команды уже встречались, в Казани победа осталась за "Ак Барсом" (2:1 по буллитам).

Матч был посвящен 70-летию омского хоккея. В качестве почетного гостя на нем присутствовал двукратный обладатель Кубка Стэнли и бывший игрок "Авангарда" 48-летний чех Яромир Ягр. "Авангард" в нынешнем сезоне проводит домашние матчи в подмосковной Балашихе. Встреча с "Ак Барсом" была перенесена в Москву после того, как власти Московской области продлили запрет на проведение массовых мероприятий в присутствии зрителей. В Москве разрешено заполнение трибун не более 25% от вместимости стадиона при согласовании с городским департаментом спорта и управлением Роспотребнадзора.

После 28 игр "Авангард" занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 40 очков. "Ак Барс" с 44 очками в 30 матчах продолжает лидировать на Востоке. В следующем матче 26 ноября омичи дома примут хабаровский "Амур", днем ранее казанцы проведут выездную встречу с магнитогорским "Металлургом".