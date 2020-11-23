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КХЛ

"Авангард" обыграл "Ак Барс" в матче, посвященном 70-летию омского хоккея

В качестве почетного гостя на встрече присутствовал двукратный обладатель Кубка Стэнли и бывший игрок "Авангарда" Яромир Ягр.
Игроки "Авангарда" Александр Щербак/ТАСС
Описание
Игроки "Авангарда"
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Омский "Авангард" обыграл казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 3:0. Матч прошел в Москве на стадионе "ВТБ-Арена" в присутствии 2 372 зрителей.

В составе омичей голами отметились Оливер Каски (11-я минута) и Корбен Найт (14, 47).

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"Авангард" обыграл казанцев на домашнем льду восьмой раз подряд. В нынешнем сезоне команды уже встречались, в Казани победа осталась за "Ак Барсом" (2:1 по буллитам).

Матч был посвящен 70-летию омского хоккея. В качестве почетного гостя на нем присутствовал двукратный обладатель Кубка Стэнли и бывший игрок "Авангарда" 48-летний чех Яромир Ягр. "Авангард" в нынешнем сезоне проводит домашние матчи в подмосковной Балашихе. Встреча с "Ак Барсом" была перенесена в Москву после того, как власти Московской области продлили запрет на проведение массовых мероприятий в присутствии зрителей. В Москве разрешено заполнение трибун не более 25% от вместимости стадиона при согласовании с городским департаментом спорта и управлением Роспотребнадзора.

После 28 игр "Авангард" занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 40 очков. "Ак Барс" с 44 очками в 30 матчах продолжает лидировать на Востоке. В следующем матче 26 ноября омичи дома примут хабаровский "Амур", днем ранее казанцы проведут выездную встречу с магнитогорским "Металлургом".

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс30152313691-7044
2Авангард28161033582-5640
3Трактор29171111878-5540
4Автомобилист26133131586-6338
5Салават Юлаев301224021090-8338
6Металлург291204031073-6735
7Сибирь291110301478-8627
8Торпедо НН27623131273-8526
9Барыс25631231053-7025
10Амур30731201765-9124
11Нефтехимик27711001860-9218
12Куньлунь26500121961-9813
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА30191203598-6347
2СКА28161021887-6437
3Локомотив27142211776-4638
4Динамо М27132022880-6634
5Динамо Мн271032111073-7232
6Спартак2893124975-7932
7Северсталь27932111159-7230
8Йокерит21112001770-5027
9Витязь27922101376-8127
10Сочи27610231552-8819
11Динамо Р26211221843-8212

 

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