"Авангард" обыграл "Ак Барс" в матче, посвященном 70-летию омского хоккея

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Омский "Авангард" обыграл казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 3:0. Матч прошел в Москве на стадионе "ВТБ-Арена" в присутствии 2 372 зрителей.
В составе омичей голами отметились Оливер Каски (11-я минута) и Корбен Найт (14, 47).
"Авангард" обыграл казанцев на домашнем льду восьмой раз подряд. В нынешнем сезоне команды уже встречались, в Казани победа осталась за "Ак Барсом" (2:1 по буллитам).
Матч был посвящен 70-летию омского хоккея. В качестве почетного гостя на нем присутствовал двукратный обладатель Кубка Стэнли и бывший игрок "Авангарда" 48-летний чех Яромир Ягр. "Авангард" в нынешнем сезоне проводит домашние матчи в подмосковной Балашихе. Встреча с "Ак Барсом" была перенесена в Москву после того, как власти Московской области продлили запрет на проведение массовых мероприятий в присутствии зрителей. В Москве разрешено заполнение трибун не более 25% от вместимости стадиона при согласовании с городским департаментом спорта и управлением Роспотребнадзора.
После 28 игр "Авангард" занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 40 очков. "Ак Барс" с 44 очками в 30 матчах продолжает лидировать на Востоке. В следующем матче 26 ноября омичи дома примут хабаровский "Амур", днем ранее казанцы проведут выездную встречу с магнитогорским "Металлургом".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|30
|15
|2
|3
|1
|3
|6
|91-70
|44
|2
|Авангард
|28
|16
|1
|0
|3
|3
|5
|82-56
|40
|3
|Трактор
|29
|17
|1
|1
|1
|1
|8
|78-55
|40
|4
|Автомобилист
|26
|13
|3
|1
|3
|1
|5
|86-63
|38
|5
|Салават Юлаев
|30
|12
|2
|4
|0
|2
|10
|90-83
|38
|6
|Металлург
|29
|12
|0
|4
|0
|3
|10
|73-67
|35
|7
|Сибирь
|29
|11
|1
|0
|3
|0
|14
|78-86
|27
|8
|Торпедо НН
|27
|6
|2
|3
|1
|3
|12
|73-85
|26
|9
|Барыс
|25
|6
|3
|1
|2
|3
|10
|53-70
|25
|10
|Амур
|30
|7
|3
|1
|2
|0
|17
|65-91
|24
|11
|Нефтехимик
|27
|7
|1
|1
|0
|0
|18
|60-92
|18
|12
|Куньлунь
|26
|5
|0
|0
|1
|2
|19
|61-98
|13
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|30
|19
|1
|2
|0
|3
|5
|98-63
|47
|2
|СКА
|28
|16
|1
|0
|2
|1
|8
|87-64
|37
|3
|Локомотив
|27
|14
|2
|2
|1
|1
|7
|76-46
|38
|4
|Динамо М
|27
|13
|2
|0
|2
|2
|8
|80-66
|34
|5
|Динамо Мн
|27
|10
|3
|2
|1
|1
|10
|73-72
|32
|6
|Спартак
|28
|9
|3
|1
|2
|4
|9
|75-79
|32
|7
|Северсталь
|27
|9
|3
|2
|1
|1
|11
|59-72
|30
|8
|Йокерит
|21
|11
|2
|0
|0
|1
|7
|70-50
|27
|9
|Витязь
|27
|9
|2
|2
|1
|0
|13
|76-81
|27
|10
|Сочи
|27
|6
|1
|0
|2
|3
|15
|52-88
|19
|11
|Динамо Р
|26
|2
|1
|1
|2
|2
|18
|43-82
|12