"Зенит" обыграл "Басконию" в перенесенном матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 23 ноября. Российский баскетбольный клуб "Зенит" в гостях победил испанскую "Басконию" со счетом 77:70 в матче третьего тура регулярного чемпионата Евролиги. Изначально матч был запланирован на 13 октября, но впоследствии был перенесен из-за вспышки коронавируса в петербургском клубе.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Зенита" Матеуш Понитка, набравший 18 очков. В составе "Басконии" больше всего очков набрал форвард Рокас Гедрайтис (15).

"Зенит" с пятью победами в семи матчах идет на шестом месте в турнирной таблице. "Баскония" занимает 11-ю строчку, имея в активве четыре победы в девяти встречах.

В следующем матче "Зенит" сыграет в гостях с литовским "Жальгирисом" 26 ноября. "Баскония" в тот же день на выезде встретится с греческим "Олимпиакосом".