Не повторить ошибок. "Зенит" и "Краснодар" проведут матчи группового этапа Лиги чемпионов

ТАСС, 24 ноября. Петербургский "Зенит" и "Краснодар" во вторник проведут матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Команда из Санкт-Петербурга на выезде сыграет с итальянским "Лацио", а "Краснодар" примет испанскую "Севилью".

С этими же соперниками российские клубы встречались и в прошлом туре группового этапа. "Краснодар" в большинстве упустил преимущество в два мяча в выездном матче и уступил "Севилье" со счетом 2:3. "Зенит", пропустив гол за 10 минут до конца встречи от бывшего форварда "Локомотива" Филипе Кайседо, сыграл с "Лацио" вничью (1:1). В случае поражений в предстоящих матчах оба российских коллектива практически лишатся шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. "Зенит" с одним очком занимает последнее место в группе F. Бельгийский "Брюгге" набрал 4 очка, "Лацио" - 5, германская "Боруссия" (Дортмунд) - 6. Команда из Санкт-Петербурга завершила первый круг чемпионата России на втором месте, отставая от лидирующего ЦСКА на одно очко. "Лацио" в восьми играх итальянского первенства набрал 14 очков и занимает восьмую строчку в таблице.

Полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич в расположении сборной Сербии сдал тест на коронавирус с положительным результатом и пропустит игру с "Зенитом". Российская команда перед матчем Лиги чемпионов испытывает куда более серьезные проблемы с составом. Травма у Вячеслава Караваева, повреждение в расположении олимпийской сборной Бразилии диагностировано у Вендела, Даниил Круговой начал заниматься по индивидуальной программе, как и Магомед Оздоев. "Себастьян Дриусси и Сердар Азмун с нами, но они только сейчас начинают набирать форму, Малком только несколько дней работает в полную силу, на всю игру его, конечно, не хватит", - сказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак на предматчевой пресс-конференции. Он отметил, что его команда может сыграть по схеме с тремя центральными защитниками. "Вероятность такая есть. Но надо проанализировать возможности игроков. Оценить после Грозного, насколько эта схема имеет право на жизнь", - пояснил Семак. "Зенит" 11 раз встречался с итальянскими командами в еврокубках. Самой громкой победой над представителем серии А стал гостевой успех во встрече с "Миланом" (1:0) на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2012/13. Всего "Зенит" одержал три победы при трех ничьих и пяти поражениях в играх с итальянскими командами.

Лига чемпионов-2020/21. Группа F Место Команда И В Н П М О 1 Боруссия Д 3 2 0 1 6-3 6 2 Лацио 3 1 2 0 5-3 5 3 Брюгге 3 1 1 1 3-5 4 4 Зенит 3 0 1 2 2-5 1

"Краснодар" сделает все для реванша В состав "Краснодара", по сравнению с прошлым матчем против "Севильи", вернулся Реми Кабелла, отметившийся голом в матче прошлого тура чемпионата России с "Тамбовом" (1:0). Основной вратарь команды Матвей Сафонов не сыграет из-за сомнительного результата теста на коронавирус. У "Севильи" же из-за положительных результатов тестов на коронавирус не сыграют основной вратарь Яссин Буну и форвард Карлос Фернандес. Из-за травм игру пропустят защитник Маркос Акунья и полузащитник Сусо, капитан испанской команды Хесус Навас не сыграет из-за дисквалификации за красную карточку, полученную в прошлой встрече.

"Мы понимаем, что нам нужно улучшить, и завтра попытаемся не допустить тех ошибок, которые были в предыдущем матче, - сказал главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев. - Я уверен, что мы отдадим все силы для того, чтобы добиться максимально положительного результата. Мы разобрали ошибки в обороне, надеюсь, что завтра будем действовать более надежно, чем в Испании". "Краснодар" завершил первый круг чемпионата России на девятом месте, набрав 21 очко. "Севилья" после восьми игр в чемпионате Испании набрала 13 оков и занимает седьмое место. В группе E Лиги чемпионов "Краснодар" находится на третьей строчке с одним набранным очком, испанская команда идет второй с семью очками. Лидирует английский "Челси" (7), последнее место занимает французский "Ренн" (1). "Краснодар" и "Севилья" встречались два года назад на групповой стадии Лиги Европы. Команды обменялись домашними победами. "Краснодар" выиграл со счетом 2:1, в Испании "Севилья" взяла реванш (3:0), но это не помешало российскому клубу выйти в плей-офф. Встреча между "Краснодаром" и "Севильей" начнется в 20:55 мск. Стартовый свисток в матче "Лацио" - "Зенит" прозвучит в 23:00 мск.