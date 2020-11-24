Рублев заявил, что счастлив закончить сезон на восьмой строчке рейтинга ATP

ТАСС, 24 ноября. Россиянин Андрей Рублев счастлив, что ему удалось закончить сезон на восьмой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Рублев впервые играл на Итоговом турнире ATP в Лондоне и одержал в трех матчах группового этапа одну победу, обыграв будущего финалиста турнира австрийца Доминика Тима и уступив греку Стефаносу Циципасу и испанцу Рафаэлю Надалю.

"Сыграть в Итоговом турнире впервые в карьере - невероятный опыт. Мне очень повезло, что в этом году я смог квалифицироваться и стать участником одного из главных турниров сезона. Я счастлив закончить этот год восьмым", - написал Рублев.