Джейк Дебраск подписал новый двухлетний контракт с клубом НХЛ "Бостон" на сумму $7,35 млн

Соглашение рассчитано на два года, Дебраск получит в сумме $7,35 млн ($2,5 млн за первый год, $4,85 млн за второй). Средняя годовая зарплата нападающего в размере $3,675 млн стала шестой в команде среди игроков его амплуа - лидером является чех Давид Крейчи ($7,25 млн), выступающий за "Бостон" с сезона-2006/07 и выигравший с командой Кубок Стэнли 2011 года. Член "Тройного золотого клуба" (чемпион мира, победитель Олимпиады и обладатель Кубка Стэнли) Патрис Бержерон зарабатывает в среднем $6,875 млн, лучший снайпер прошлого розыгрыша регулярного чемпионата НХЛ вместе с россиянином Александром Овечкиным чех Давид Пастрняк получает $6,66 млн, обладатель Кубка Стэнли Брэд Маршанд зарабатывает $6,125 млн, Чарли Койл получает в среднем $5,25 млн в год.

Дебраску 24 года, он был выбран "Бостоном" на драфте НХЛ 2015 года в первом раунде под общим 14-м номером. В прошлом сезоне он сыграл в 65 играх регулярного чемпионата, набрав 35 очков (19 голов + 16 результативных передач). В 13 матчах плей-офф забросил четыре шайбы. Всего за "Бостон" Дебраск сыграл 203 игры в рамках регулярных чемпионатов (120 очков; 62+58) и 49 матчей плей-офф (23; 14+9).

В сезоне-2019/20 "Бостон" занял первое место в общей таблице по итогам регулярного чемпионата НХЛ, набрав 100 очков в 70 матчах. Розыгрыш был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Сезон возобновился в августе в формате плей-офф. "Бостон" вылетел во втором раунде, уступив в серии до четырех побед будущему обладателю Кубка Стэнли "Тампе" со счетом 1-4.