Кабмин РФ выделит более 2,4 млрд рублей на строительство спорткомплекса в Омской области

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 2,4 млрд рублей на строительство многофункционального спортивного комплекса "Арена" в Омской области. Об этом во вторник сообщила пресс-служба кабмина.

"Новый комплекс откроется в 2022 году. В нем будут проходить соревнования по хоккею, фигурному катанию и шорт-треку. Среди ближайших мероприятий - первенство мира по хоккею среди юниоров, которое состоится в 2023 году. Деньги на создание комплекса будут выделены из резервного фонда правительства и покроют 97,6% общей стоимости работ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще один документ касается подготовки к проведению XXXII Всемирной летней универсиады, которая состоится в 2023 году в Екатеринбурге. К этому времени в городе планируется завершить строительство Дворца дзюдо, Центра художественной и эстетической гимнастики, а также Дворца водных видов спорта. "В федеральном бюджете на эти цели уже предусмотрено 681,4 млн рублей и зарезервировано еще более 7,2 млрд рублей. Постановлением, которое подписал Михаил Мишустин, утверждаются правила предоставления субсидий на строительство этих объектов", - добавили в кабмине.

Работа по строительству объектов ведется в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта".