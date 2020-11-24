Чемпионка мира по самбо Мохнаткина снялась с боя в Bellator из-за травмы

ТАСС, 24 ноября. Семикратная чемпионка мира по самбо россиянка Марина Мохнаткина не выступит на турнире по смешанным единоборствам (ММА) организации Bellator против американки Джессики Борги. Об этом россиянка сообщила в своем аккаунте в Instagram.

Причиной снятия с боя стал перелом большого пальца левой руки. Поединок должен был пройти 10 декабря в США.