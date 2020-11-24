Чемпионка мира по самбо Мохнаткина снялась с боя в Bellator из-за травмы

ТАСС, 24 ноября. Семикратная чемпионка мира по самбо россиянка Марина Мохнаткина не выступит на турнире по смешанным единоборствам (ММА) организации Bellator против американки Джессики Борги. Об этом россиянка сообщила в своем аккаунте в Instagram.
Причиной снятия с боя стал перелом большого пальца левой руки. Поединок должен был пройти 10 декабря в США.
"Я отказалась от чемпионата мира по самбо для подготовки к бою, - написала спортсменка. - Было нелегко принять такое решение, но это спорт, где травмы могут настигнуть на ровном месте. К сожалению, я сломала большой палец на левой руке (перелом со смещением), до боя осталось мало времени, и мы приняли решение сняться с турнира".
На счету 32-летней Мохнаткиной четыре победы и два поражения в ММА. Борге 30 лет, у нее три победы и два поражения.