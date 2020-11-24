Губернатор Токио заявила о сценарии полной заполненности объектов на ОИ

ТОКИО, 24 ноября. /ТАСС/. Губернатор Токио Юрико Коикэ заявила, что лучшим сценарием проведения Олимпиады в японской столице летом 2021 года была бы организация соревнований с полной заполненностью спортивных объектов зрителями. Об этом во вторник сообщает агентство Reuters.

Ранее генеральный секретарь оргкомитета "Токио-2020" Тосиро Муто объявил, что власти Японии планируют освободить прибывших на Олимпиаду из стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой спортсменов и зрителей от необходимости проходить двухнедельный карантин.