Губернатор Токио заявила о сценарии полной заполненности объектов на ОИ

ТОКИО, 24 ноября. /ТАСС/. Губернатор Токио Юрико Коикэ заявила, что лучшим сценарием проведения Олимпиады в японской столице летом 2021 года была бы организация соревнований с полной заполненностью спортивных объектов зрителями. Об этом во вторник сообщает агентство Reuters.
Ранее генеральный секретарь оргкомитета "Токио-2020" Тосиро Муто объявил, что власти Японии планируют освободить прибывших на Олимпиаду из стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой спортсменов и зрителей от необходимости проходить двухнедельный карантин.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.
В июне оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году. Планируется, что они будут организованы на основе трех базовых принципов: обеспечение безопасной обстановки, минимизация расходов и упрощение формата проведения Игр.