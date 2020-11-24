Две турфирмы подали иски в суд на клуб КХЛ "Амур" на общую сумму 83,5 млн рублей

ТАСС, 24 ноября. Московский арбитражный суд зарегистрировал иски столичных туристических компаний "Флай конкорд" и "Конкорд трэвел" против клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур" из Хабаровска. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Согласно иску, "Флай конкорд" требует от "Амура" выплаты 53,9 млн рублей, "Конкорд трэвел" - 29,6 млн. Иск первой компании был зарегистрирован 20 ноября, второй - в 23 ноября.

Ранее с клубом судилась туристическая компания "Академсервис", которая требовала выплаты 23,8 млн рублей, но позднее сторона отказалась от иска, в связи с чем дело было прекращено. В августе по решению административного суда Хабаровского края с клуба была списана неустойка в размере 318 тыс. рублей в пользу Хабаровской краевой типографии.

"Амур" мог быть недопущен руководством КХЛ к текущему сезону из-за долгов по зарплате за предыдущий розыгрыш. В августе сообщалось, что долги были погашены. В течение двух лет у "Амура" не было внебюджетных источников финансирования, долги образовались из-за того, что основная финансовая нагрузка легла на бюджет края.

"Амур" после 30 матчей занимает 10-е место таблицы Восточной конференции с 24 очками в активе.