Тарасова: Туктамышева с блеском победила на этапе Гран-при в России

23-летняя Туктамышева одержала победу на этапе Гран-при в России в субботу. Первое место на турнирах уровня выше "Челленджера" она заняла впервые с 2018 года.

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Елизавета Туктамышева одержала блистательную победу на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в России. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова.

"Очень рада за Лизу и Алексея Николаевича [Мишина]. У них были годы подъема и годы забвения, - сказала Тарасова. - Сейчас они выучили и сделали максимальную программу, если Лиза еще и четверной тулуп сможет сделать, так ее и вовсе не обыграть. Молодец девочка, выросла большая спортсменка".

"Лиза сделала так, что теперь с ней будут обязательно считаться, она с блеском выиграла этот турнир", - добавила она.

Туктамышева сумела обойти 17-летнюю Алену Косторную - действующую чемпионку Европы. 16-летняя Александра Трусова, которая является рекордсменкой по числу четверных прыжков в одной программе, заняла четвертое место.