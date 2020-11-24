{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Фигурное катание

Тарасова считает, что Трусовой надо работать над устранением недокрутов на прыжках

Заслуженный тренер РФ не разделяет мнения, что ошибки фигуристки вызваны тем, что на тренировках она стала больше внимания уделять хореографии и скольжению
Татьяна Тарасова Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Татьяна Тарасова
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Фигуристке Александре Трусовой для исполнения чистых прокатов необходимо устранять недокруты на прыжках. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова.

Трусова не попала в число призеров на этапе Гран-при в России, в субботу в произвольной программе она упала с четверных сальхова, лутца, тулупа и с тройного лутца. В итоге фигуристка заняла четвертое место. В межсезонье 16-летняя Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в группу Евгения Плющенко.

На эту тему
Тарасова: Туктамышева с блеском победила на этапе Гран-при в России

"У нее есть тренер, которого зовут Евгений Плющенко, у него и надо спросить о причинах такого выступления. Я являюсь болельщицей Саши, люблю ее, но при этом прекрасно вижу, что она недокручивала прыжки", - сказала Тарасова.

Заслуженный тренер РФ не разделяет мнения, что ошибки фигуристки вызваны тем, что на тренировках она стала больше внимания уделять хореографии и скольжению. "Я с этим не согласна, у каждого есть свои проблемы и над ними надо работать", - сказала она.

Трусова является бронзовым призером чемпионата Европы 2020 года и финала Гран-при сезона-2019/20.

Теги
РоссияФигурное катаниеТарасова, Татьяна Анатольевна
Мировой футбол
Российский вратарь "Будё-Глимт" Хайкин показал чемпионский кортеж из военных истребителей
В воскресенье норвежский клуб досрочно обеспечил себе чемпионство
Читать полностью