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Мировой футбол

Российский вратарь "Будё-Глимт" Хайкин показал чемпионский кортеж из военных истребителей

В воскресенье норвежский клуб досрочно обеспечил себе чемпионство

ТАСС, 24 ноября. Военная база норвежского Будё поздравила футбольный клуб "Будё-Глимт" с победой в чемпионате страны, предоставив команде кортеж из истребителей при перелете. Видео в сториз в Instagram выложил российский вратарь команды Никита Хайкин.

В воскресенье клуб досрочно обеспечил себе чемпионство. Хайкин выступает за команду с марта 2019 года. В текущем сезоне 25-летний голкипер провел 15 матчей, пять из которых отыграл "на ноль".

© instagram.com/nikita1haikin

Кортеж был предоставлен команде, так как в Будё располагается военная база НАТО, в том числе там базируются Королевские военно-воздушные силы Норвегии.

"Будё-Глимт" впервые в истории стал чемпионом страны и получил право принять участие в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов следующего сезона. Команда четыре раза занимала второе место в чемпионате страны (1977, 1993, 2003, 2019).

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