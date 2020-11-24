Российский вратарь "Будё-Глимт" Хайкин показал чемпионский кортеж из военных истребителей

ТАСС, 24 ноября. Военная база норвежского Будё поздравила футбольный клуб "Будё-Глимт" с победой в чемпионате страны, предоставив команде кортеж из истребителей при перелете. Видео в сториз в Instagram выложил российский вратарь команды Никита Хайкин.
В воскресенье клуб досрочно обеспечил себе чемпионство. Хайкин выступает за команду с марта 2019 года. В текущем сезоне 25-летний голкипер провел 15 матчей, пять из которых отыграл "на ноль".
Кортеж был предоставлен команде, так как в Будё располагается военная база НАТО, в том числе там базируются Королевские военно-воздушные силы Норвегии.
"Будё-Глимт" впервые в истории стал чемпионом страны и получил право принять участие в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов следующего сезона. Команда четыре раза занимала второе место в чемпионате страны (1977, 1993, 2003, 2019).