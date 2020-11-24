Золотая медаль ОИ-1972 баскетболиста Коваленко выставлена на аукцион

ТАСС, 24 ноября. Золотая медаль за победу на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене баскетболиста сборной СССР Сергея Коваленко выставлена на аукцион. Об этом сообщает портал Inside the Games.

Стартовая цена составляет $50 тыс. Отмечается, что на аукцион медаль выставил коллекционер из Германии, имя которого не называется. Каким образом медаль умершего в 2004 году Коваленко оказалась в его распоряжении, не сообщается.

В финале баскетбольного турнира Игр-1972 сборная СССР обыграла команду США, победная серия которой на Олимпиадах на тот момент составляла 63 матча. Советские баскетболисты за три секунды до окончания матча проигрывали со счетом 49:50, после дальнего ввода мяча от своей лицевой линии в исполнении Ивана Едешко победу сборной СССР принесло точное попадание Александра Белова. Впоследствии баскетболисты США отказались от серебряных медалей, объяснив это несогласием с судейскими решениями в концовке встречи.

Коваленко выступал за тбилисский ГПИ, киевский "Строитель" и московский ЦСКА. В составе сборной СССР он также завоевал золотую медаль чемпионата Европы (1969), а также бронзовые награды Олимпийских игр (1968), чемпионата мира (1970) и чемпионата Европы (1973).