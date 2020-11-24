Харитонов и Яндиев заявили об отсутствии претензий друг к другу

Ранее от претензий к Яндиеву отказался второй пострадавший в конфликте - Руслан Абдо. У Абдо в результате драки были диагностированы перелом носа и сотрясение мозга. Впоследствии он написал заявление в полицию.

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российские бойцы смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов и Адам Яндиев отказались от претензий друг к другу. Об этом они рассказали на пресс-конференции.

"Мы не имеем претензий друг к другу. Главное, чтобы такого не повторялось среди спортсменов, особенно высокого уровня", - сказал Харитонов.

Встреча спортсменов попала на видеозапись, которую транслировали на пресс-конференции Харитонова. "Как спортсмен, который должен сдерживаться, я прошу извинения перед тобой. Ты мужчина, что ты пришел сегодня. Мы много чего наговорили друг другу на эмоциях, но на эмоциях много чего бывает. На нас с тобой смотрит молодежь, смотрят люди. У меня к тебе агрессии, злобы, обид нету. Прости, что я не сдержался", - сказал Яндиев, после чего Харитонов подчеркнул, что извинения приняты.

13 ноября Харитонов был избит Яндиевым в Москве, причиной послужил бытовой конфликт. В результате Харитонов был госпитализирован, у него были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и ссадины лица, перелом носа со смещением и другие травмы. В понедельник он был выписан из больницы.

Харитонов написал на Яндиева заявление в полицию, которая квалифицировала действия Яндиева по пунктам "а" и "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ, то есть совершенное из хулиганский побуждений умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.