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Футбол в России

РФС временно отстранил двух арбитров, которые подозреваются в организации договорных игр

В отношении судей Максима Матюнина и Алексея Качанова и их бригад проводится служебная проверка
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) принял решение отстранить арбитров Максима Матюнина и Алексея Качанова и их бригады на время проведения служебной проверки. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Матюнин и Качанов были допрошены полицией по делу о двух договорных матчах. Согласно информации источника, оба матча прошли в сезоне-2018/19. Также они подозреваются в ставках на исходы поединков.

"В отношении судей Максима Матюнина и Антона Качанова и их бригад проводится служебная проверка, на время которой они отстранены от назначений на игры", - сообщили ТАСС.

В текущем сезоне Матюнин в качестве резервного арбитра отработал четыре матча Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), Качанов - один матч молодежного первенства.

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