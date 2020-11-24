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Конфликт между бойцами Харитоновым и Яндиевым

Харитонов пройдет реабилитацию после драки с Яндиевым за границей

По словам бойца, реабилитация пройдет в Израиле, Германии или США
Сергей Харитонов Александр Щербак/ТАСС
Описание
Сергей Харитонов
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов реабилитацию после драки с Адамом Яндиевым проведет за границей. Об этом он заявил журналистам.

"Пока мы не решили, в какой стране. Но это будет за границей - Израиль, Германия или США. В ближайшее время решим, будем ли оперировать орбитальную кость и нос", - сказал Харитонов.

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13 ноября Харитонов был избит бойцом Яндиевым в Москве, причиной послужил бытовой конфликт. В результате Харитонов был госпитализирован, у него были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и ссадины лица, перелом носа со смещением и другие травмы. В понедельник он был выписан из больницы, а во вторник спортсмены заявили, что не имеют претензий друг к другу.

Полиция квалифицировала действия Яндиева по пунктам "а" и "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ, то есть совершенное из хулиганский побуждений умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Теги
Конфликт между бойцами Харитоновым и Яндиевым
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