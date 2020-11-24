Харитонов пройдет реабилитацию после драки с Яндиевым за границей

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов реабилитацию после драки с Адамом Яндиевым проведет за границей. Об этом он заявил журналистам.

"Пока мы не решили, в какой стране. Но это будет за границей - Израиль, Германия или США. В ближайшее время решим, будем ли оперировать орбитальную кость и нос", - сказал Харитонов.