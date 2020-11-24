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Конфликт между бойцами Харитоновым и Яндиевым

Харитонов заявил, что ему стыдно за конфликт с Яндиевым

Ранее во вторник бойцы заявили, что не имеют претензий друг к другу

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Сергею Харитонову стыдно за сказанное во время конфликта с Адамом Яндиевым. Об этом он заявил журналистам.

"Лично мне стыдно. Стыдно за то, что я где-то вывел наши отношения на всеобщее обозрение, - сказал Харитонов. - Я все это рассказал на эмоциях. Но в той ситуации по-другому не могло произойти".

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13 ноября Харитонов был избит бойцом Яндиевым в Москве, причиной послужил бытовой конфликт. В результате Харитонов был госпитализирован, у него были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и ссадины лица, перелом носа со смещением и другие травмы. В понедельник он был выписан из больницы, а во вторник спортсмены заявили, что не имеют претензий друг к другу.

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Конфликт между бойцами Харитоновым и Яндиевым
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