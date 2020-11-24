Харитонов заявил, что ему стыдно за конфликт с Яндиевым

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Сергею Харитонову стыдно за сказанное во время конфликта с Адамом Яндиевым. Об этом он заявил журналистам.

"Лично мне стыдно. Стыдно за то, что я где-то вывел наши отношения на всеобщее обозрение, - сказал Харитонов. - Я все это рассказал на эмоциях. Но в той ситуации по-другому не могло произойти".