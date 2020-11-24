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Летние олимпийские виды спорта

В Татарстане рассчитывают в 2021 году провести ранее отмененные турниры FINA

В 2020 году в Казани из-за пандемии коронавируса были отменены этапы Кубка мира по плаванию и по прыжкам в воду, а также этап Мировой серии по синхронному плаванию

КАЗАНЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Татарстана рассчитывают, что соревнования Международной федерации плавания (FINA), отмененные в 2020 году из-за пандемии коронавируса, будут проведены в Казани в следующем году. Об этом журналистам во вторник сообщил министр спорта республики Владимир Леонов.

"В прошлом году мы впервые проводили этап Мировой серии по синхронному плаванию, - сказал Леонов. - Он, по мнению FINA, был признан лучшим (в сезоне из десяти этапов - прим. ТАСС). В этом сезоне не получилось у нас - все три крупные мероприятия под эгидой FINA нам пришлось переносить. По согласованию на следующий год мы в любом случае планируем в календаре всю эту "золотую серию" провести, и надеемся, что в Казани мы соберем лучших из лучших со всего мира".

В 2020 году в Казани из-за пандемии коронавируса были отменены этапы Кубка мира по плаванию и по прыжкам в воду и этап Мировой серии по синхронному плаванию.

Теги
ТатарстанЛетние олимпийские виды спорта
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