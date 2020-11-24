Синхронист Мальцев надеется на участие в Олимпийских играх 2024 в Париже

КАЗАНЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Российский синхронист Александр Мальцев надеется, что соревнования микст-дуэтов в синхронном плавании добавят в программу Олимпиад и он сможет принять участие в Играх 2024 года в Париже. Об этом он сообщил журналистам во вторник перед стартом чемпионата России по синхронному плаванию.

"Самое главное, чтобы микст-дуэты были включены в программу Олимпийских игр [в Париже]. Потому что решение по программе, насколько я знаю, будет приниматься уже в декабре, - сказал Мальцев. - Мы очень надеемся на то, что микс-дуэты войдут в олимпийскую программу, потому что вид спорта, который с 2015 года официально стал смешанным на всех крупных международных соревнованиях, на Олимпийских играх остается пока женским. Что касается меня, то я, конечно, очень бы хотел выступить на Олимпийских играх, и надеюсь, что дождусь этого момента".

По словам синхрониста, включение микст-дуэтов в программу Олимпийских игр привлечет больше ребят заниматься этим видом спорта.

Впервые соревнования микст-дуэтов в синхронном плавании прошли на чемпионате мира по водным видам спорта в Казани в 2015 году, тогда Мальцев и Дарина Валитова победили в произвольной программе и стали вторыми в технической.