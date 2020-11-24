Черчесов считает, что ему не следует уходить в отставку с поста тренера сборной России

ТАСС, 24 ноября. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не собирается уходить в отставку со своего поста после поражений в двух заключительных матчах группового этапа Лиги наций. Об этом Черчесов заявил в прямом эфире телеканала "Матч ТВ".

В ноябре сборная России уступила командам Турции (2:3) и Сербии (0:5) и заняла второе место в группе 3 лиги В Лиги наций. Первой стала команда Венгрии, которая вышла в лигу А.

"Главному тренеру сборной России не следует это делать [уходить в отставку]. Если бы это следовало делать, я бы это сделал. Такая всего одна игра. Она была безобразно сыграна, но надо делать вывод. Мы решили глобальную задачу, отобрались на чемпионат Европы", - отметил Черчесов.

"Очень обидно, что команда, которую мы обыграли и с которой сыграли вничью, обогнала нас в Лиге наций. Есть команда, которую ты привез в Сербию и за которую ты отвечаешь, но ты не можешь ответить, потому что это не команда, а игроки, собранные в короткий срок. В Турции был оптимальный состав на поле из тех, кто был в распоряжении. Это та игра, где мы выглядели командой, никто не знает, как бы все закончилось, если бы не ошибки, не буду говорить кого или чего", - добавил главный тренер сборной России.

Сборная России под руководством Черчесова показала лучший результат в истории на чемпионатах мира, выйдя в 1/4 финала турнира в России в 2018 году, где россияне уступили хорватам в серии пенальти. Национальная команда отобралась в финальную стадию чемпионата Европы, который был перенесен на 2021 год.