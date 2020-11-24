Черчесов полагает, что Дзюбе пошел на пользу невызов в сборную России

ТАСС, 24 ноября. Нападающему футбольного клуба "Зенит" Артему Дзюбе пошел на пользу невызов в национальную команду на заключительные матчи Лиги наций и товарищескую встречу с командой Молдавии. Такое мнение главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал в прямом эфире телеканала "Матч ТВ".

Черчесов считает, что ему не следует уходить в отставку с поста тренера сборной России

Дзюба был отцеплен от состава перед ноябрьским сбором из-за появившегося в социальных сетях резонансного видео с ним.

"Думаю, что эта пауза пошла ему на пользу, а принес бы он пользу нашей сборной - далеко не факт", - сказал Черчесов.

Сборная России сыграла вничью с молдаванами (0:0) и уступила командам Турции (2:3) и Сербии (0:5) в матчах Лиги наций. Россияне заняли второе место в группе и не смогли подняться в высший дивизион турнира.