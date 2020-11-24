Брянское "Динамо" проведет внутреннее расследование инцидента с футболистом Луканченковым

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Динамо" (Брянск) проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом в отношении капитана команды Андрея Луканченкова, который пожаловался на угрозы физической расправой во время тренировки со стороны неизвестного через начальника команды Валерия Корнеева. Об этом ТАСС сообщил заместитель исполнительного директора клуба Александр Мисник.

34-летний футболист утверждает, что неизвестный человек, который пришел в компании с Корнеевым, угрожал ему расправой. Ранее игроки "Динамо" написали письмо на имя начальника Управления физической культуры и спорта Брянской области Сергея Трусова, в котором потребовали отстранить Корнеева от работы.

"Созвонился с Корнеевым, он сказал, что человека, который приходил на тренировку, не знает и никто никому не угрожал. Луканченкову сказал, чтобы готовил объяснительную Корнееву по этому поводу, если его действительно пугали. Если игрок говорит, что так было, пусть подает заявление в полицию. Мы внутри разберемся", - сказал Мисник.

"Ситуация дошла до того, что из ничего делают из футболиста обиженного. Ни в чем Луканченков не ущемлен, зарплату ему доплачивают до средней, премиальные, больничный оплачиваются. Да, предложили ему расторгнуть трудовой договор на определенных условиях, он категорически отказался, это его право. В футбол он собирается играть или еще во что-то, решать ему", - добавил Мисник.

После 23 матчей Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Динамо" занимает 16-е место в турнирной таблице с 24 очками. Луканченков в нынешнем турнире сыграл за команду в четырех матчах.