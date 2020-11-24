Херенвен примет чемпионат мира 2021 года по конькобежному спорту вместо Пекина

ТАСС, 24 ноября. Чемпионат мира по конькобежному спорту пройдет с 11 по 14 февраля в нидерландском Херенвене. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Ранее стало известно, что Пекин не сможет принять турнир из-за пандемии коронавируса. Изменения связаны с введением Международным олимпийским комитетом, Международным паралимпийским комитетом и оргкомитетом Олимпиады в Пекине адаптированной программы проведения тестовых соревнований. Тестовые соревнования в Пекине должны были пройти в декабре этого года, а также в первом квартале 2021 года, но не состоятся из-за эпидемиологической ситуации в мире. Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Также в Херенвене пройдут чемпионат Европы (16-17 января) и два этапа Кубка мира (22-24 января и 29-31 января) по конькобежному спорту. Сообщается, что ISU решил отменить два этапа Кубка мира по конькобежному спорту, которые должны были пройти 17-18 февраля в китайском Чанчуне и 6-7 марта в Херенвене.

Чемпионат мира по шорт-треку пройдет также в Нидерландах, он перенесен из Роттердама в Дордрехт и состоится на неделю раньше, чем планировалось изначально (с 5 по 7 марта).

Кроме того, ISU принял решение отменить чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров, который должен был пройти в китайском Харбине с 1 по 7 марта. Решение о судьбе финала Гран-при еще не принято.

Все остальные соревнования ISU сезона-2020/21 пройдут в соответствии с календарем. Следующее заседание совета ISU пройдет, ориентировочно, 10 декабря 2020 года.