{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по футболу

Черчесов заявил, что обсуждал вызов футболиста Соболева в сборную России с Федуном

Нападающий принял участие в матче против сборной Молдавии, после чего не сыграл в играх Лиги наций. В понедельник Соболев перенес операцию на колене
Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун и главный тренер сборной России Станислав Черчесов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун и главный тренер сборной России Станислав Черчесов
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 24 ноября. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обсуждал вызов нападающего московского "Спартака" Александра Соболева в расположение национальной команды с председателем совета директоров красно-белых Леонидом Федуном. Об этом Черчесов рассказал в прямом эфире телеканала "Матч ТВ".

На эту тему

Ранее генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов заявил, что тренерский штаб сборной России во главе с Черчесовым подверг опасности здоровье Соболева. Газизов отметил, что клуб информировал сборную о том, что у Соболева были проблемы с коленным суставом, но футболиста все равно вызвали в национальную команду.

"Высказывание генерального директора? Это его личное мнение или клуба? Леонид Арнольдович Федун все знает, мы были в переписке. Вот я сейчас встану, и у меня колено замкнет - это кто виноват?" - сказал Черчесов.

"Меня оскорбляет, что футболист молчит. Мы никого не заставляем. Федун все прекрасно знал", - добавил главный тренер сборной России.

Соболев был вызван в сборную России на ноябрьские матчи. Форвард вышел на замену в товарищеском матче с командой Молдавии (0:0) и не появлялся на поле в играх Лиги наций с турками (2:3) и сербами (0:5). В понедельник нападающий перенес операцию на колене и вернется в строй после зимней паузы в чемпионате России.

ММА
Брат Нурмагомедова проведет бой на одном турнире с Макгрегором
Соперником россиянина станет казахстанец Сергей Морозов
Читать полностью