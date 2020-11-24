Черчесов заявил, что обсуждал вызов футболиста Соболева в сборную России с Федуном

ТАСС, 24 ноября. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обсуждал вызов нападающего московского "Спартака" Александра Соболева в расположение национальной команды с председателем совета директоров красно-белых Леонидом Федуном. Об этом Черчесов рассказал в прямом эфире телеканала "Матч ТВ".

Ранее генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов заявил, что тренерский штаб сборной России во главе с Черчесовым подверг опасности здоровье Соболева. Газизов отметил, что клуб информировал сборную о том, что у Соболева были проблемы с коленным суставом, но футболиста все равно вызвали в национальную команду.

"Высказывание генерального директора? Это его личное мнение или клуба? Леонид Арнольдович Федун все знает, мы были в переписке. Вот я сейчас встану, и у меня колено замкнет - это кто виноват?" - сказал Черчесов.

"Меня оскорбляет, что футболист молчит. Мы никого не заставляем. Федун все прекрасно знал", - добавил главный тренер сборной России.

Соболев был вызван в сборную России на ноябрьские матчи. Форвард вышел на замену в товарищеском матче с командой Молдавии (0:0) и не появлялся на поле в играх Лиги наций с турками (2:3) и сербами (0:5). В понедельник нападающий перенес операцию на колене и вернется в строй после зимней паузы в чемпионате России.