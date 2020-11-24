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Футбол в России

СМИ: Дмитрий Попов претендует на пост спортивного директора ФК "Спартак"

О назначении Попова может быть объявлено в среду
Дмитрий Попов (справа) 2012 год Сергей Фадеичев/ТАСC
Описание
Дмитрий Попов (справа) 2012 год
© Сергей Фадеичев/ТАСC

ТАСС, 24 ноября. Бывший защитник футбольного клуба "Спартак" Дмитрий Попов является одним из главных претендентов на должность спортивного директора. Об этом сообщает газета "Спорт-Экспресс".

Сообщается, что его назначение лоббирует супруга владельца клуба Леонида Федуна Зарема Салихова. О назначении Попова может быть объявлено в среду.

Попов выступал за "Спартак" с 1989 по 1993 год. С 2008 по 2016 год он уже занимал должность спортивного директора "Спартака", которая была упразднена с его уходом. Теперь она будет восстановлена.

После 15 туров "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 29 очков. В следующем туре 29 ноября красно-белые дома примут волгоградский "Ротор".

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