СМИ: Дмитрий Попов претендует на пост спортивного директора ФК "Спартак"

ТАСС, 24 ноября. Бывший защитник футбольного клуба "Спартак" Дмитрий Попов является одним из главных претендентов на должность спортивного директора. Об этом сообщает газета "Спорт-Экспресс".

Сообщается, что его назначение лоббирует супруга владельца клуба Леонида Федуна Зарема Салихова. О назначении Попова может быть объявлено в среду.

Попов выступал за "Спартак" с 1989 по 1993 год. С 2008 по 2016 год он уже занимал должность спортивного директора "Спартака", которая была упразднена с его уходом. Теперь она будет восстановлена.

После 15 туров "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 29 очков. В следующем туре 29 ноября красно-белые дома примут волгоградский "Ротор".