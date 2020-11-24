Черчесов: последние матчи сборной России по футболу заставят изменить концепцию игры

В ноябре сборная России провела три матча. Товарищеская игра против команды Молдавии завершилась нулевой ничьей, а в заключительных матчах группового этапа Лиги наций российская сборная потерпела поражения от турок (2:3) и сербов (0:5).

"Меня эти матчи заставят пересмотреть концепцию игры с одним габаритным форвардом, - сказал Черчесов. - Этому "золотому активу" (полузащитникам Алексею и Антону Миранчукам и нападающему Федору Чалову - прим. ТАСС), по-моему, пора себя сделать хотя бы позолоченным. Потому что "золотой актив" у нас играл, сейчас они дома сидят, чай пьют, а я перед вами из-за этого "золотого актива" сижу. Это не говорит том, что они плохие, это говорит о том, что мы должны внимательно слушать, что мы говорим, и делать шаги вперед, потому что этот "золотой актив" уже должен что-то делать, вот они на поле, и они должны там показывать".

"Чалов играл с командой Молдавии, проявляй себя. Кстати, Чалов стал лучше по сравнению с предыдущими вызовами в сборную. [Антон] Заболотный выходит, потому что он приносит больше пользы команде. Пускай мне припомнят пять промахов Заболотного в игре с сербами, можно припомнить и три промаха вчера в игре с ЦСКА, а припомните мне, пожалуйста, один промах Чалова в игре с "Сочи". Мне лучше "бездарный" Заболотный, нежели талантливый, но который ничего не делает, пусть Заболотный на меня не обижается, он знает, что я его не считаю бездарным. У того было пять моментов, а у талантливых, как вы говорите золотого нашего фонда, ничего не было", - отметил главный тренер сборной.

Российская национальная команда завершила групповой этап Лиги наций на втором месте в своей группе и не смогла пробиться в высший дивизион турнира.