Брат Нурмагомедова проведет бой на одном турнире с Макгрегором

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российский боец Умар Нурмагомедов проведет бой против казахстанца Сергея Морозова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257. Об этом Морозов сообщил ТАСС.

"Проведу бой с Умаром Нурмагомедовым на турнире UFC 257", - сказал Морозов.

Бойцы должны были провести поединок в октябре, однако Нурмагомедов заболел, и бой был перенесен.

В главном поединке турнира встретятся ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье.

Турнир должен состояться 23 января 2021 года. Место турнира на данный момент не определено.

Умар Нурмагомедов является двоюродным братом чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. В послужном списке Умара Нурмагомедова 12 побед, ни одного поражения.