{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Брат Нурмагомедова проведет бой на одном турнире с Макгрегором

Соперником россиянина станет казахстанец Сергей Морозов

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российский боец Умар Нурмагомедов проведет бой против казахстанца Сергея Морозова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257. Об этом Морозов сообщил ТАСС.

"Проведу бой с Умаром Нурмагомедовым на турнире UFC 257", - сказал Морозов.

Бойцы должны были провести поединок в октябре, однако Нурмагомедов заболел, и бой был перенесен.

В главном поединке турнира встретятся ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье.

Турнир должен состояться 23 января 2021 года. Место турнира на данный момент не определено.

Умар Нурмагомедов является двоюродным братом чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. В послужном списке Умара Нурмагомедова 12 побед, ни одного поражения.

Теги
ММА
КХЛ
"Спартак" обыграл "Сочи" в матче КХЛ. Команды установили рекорд по скорострельности
Соперники забросили пять шайб за 2 минуты 41 секунду
Читать полностью