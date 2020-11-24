Инфантино: Арабский кубок ФИФА позволит почувствовать эмоции чемпионата мира - 2022

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Арабский кубок Международной федерации футбола (ФИФА) в Катаре должен позволить почувствовать эмоции и усилить ожидание чемпионата мира 2022 года, который пройдет в этой же стране. Такое мнение высказал президент ФИФА Джанни Инфантино, комментарий которого ТАСС предоставила пресс-служба Верховного комитета по проведению и наследию чемпионата мира.

Турнир среди 22 команд стартует 1 декабря 2021 года и завершится 18 декабря - ровно за год до финала чемпионата мира.

"Мы очень рады, что 22 команды, представляющие арабский мир, согласились принять участие в турнире, и мы с нетерпением ждем, когда лучшие сборные региона соберутся в Катаре, чтобы определить чемпиона. Используя силу футбола, это событие объединит более 450 миллионов людей из всего региона, и мы уверены, что Арабский кубок ФИФА позволит почувствовать эмоции и усилит ожидание приближающегося чемпионата мира, который впервые пройдет на Ближнем Востоке в 2022 году", - сказал Инфантино.

"Катар с большим воодушевлением ждет 22 арабские национальные сборные и их болельщиков - они будут одними из первых, кто сможет в полной мере увидеть и почувствовать Катар как страну, в которой пройдет чемпионат мира. Игра против сильнейших команд региона позволит сборной Катара повысить свой уровень и лучше подготовиться к большому турниру в 2022 году. Болельщики со всего региона получат тот же первоклассный опыт, который ожидает всех, кто приедет в Катар на чемпионат мира. Мы будем рады приветствовать наших друзей с Ближнего Востока и арабского мира - они смогут присоединиться к нам на очень важном финальном этапе подготовки к первому чемпионату мира в нашем регионе - ровно за год до его начала", - отметил глава Футбольной ассоциации Катара шейх Хамад бен Халифа бен Ахмед Аль Тани.

От Азиатской конфедерации футбола в турнире примут участие сборные Катара, Бахрейна, Ирака, Иордании, Кувейта, Ливана, Омана, Палестины, Саудовской Аравии, Сирии, ОАЭ и Йемена. От Африканской конфедерации футбола в турнире сыграют команды Алжира, Джибути, Египта, Коморских островов, Ливии, Мавритании, Марокко, Сомали, Судана и Туниса.