"Краснодар" проиграл "Севилье" и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

У "Краснодара" отличился Вандерсон (56-я минута). В составе "Севильи" голы забили Иван Ракитич (4) и Мунир Эль-Хаддади (90+5). Хорватский полузащитник забил самый быстрый гол "Севильи" в матчах Лиги чемпионов.

Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги в своих 22 матчах Лиги чемпионов потерпел четыре поражения. В последний раз он проиграл в турнире в октябре 2018 года в гостевом матче против московского ЦСКА (0:1), когда он тренировал мадридский "Реал".

В другом матче группы E английский "Челси" в гостях обыграл французский "Ренн" со счетом 2:1. В турнирной таблице "Челси" и "Севилья" занимают первые две строчки, набрав по 10 очков, в активе "Краснодара" и "Ренна" по одному очку. Таким образом, за два тура до окончания группового этапа российская и французская команды лишились шансов на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, а "Челси" и "Севилья" стали первыми участниками плей-офф Лиги чемпионов текущего сезона.

В матче прошлого тура "Краснодар" также встречался с "Севильей", в той игре, которая прошла в Испании, российская команда потерпела поражение со счетом 2:3, ведя во втором тайме в большинстве со счетом 2:1. До этого "Краснодар" встречался с "Севильей" на групповом этапе Лиги Европы сезона-2018/19, тогда "Краснодар" дома обыграл своего соперника со счетом 2:1 а в гостях уступил - 0:3.

Оптимизм перед матчем, стычка Газинского и Кайо

Как обычно, болельщики "Краснодара" перед игрой были преисполнены оптимизма, предсказав победу "Краснодара" со счетом 2:1. "Если мы здесь, значит мы верим в свою команду, приехали поддержать. Видите, какая погода сегодня - дождь идет, мы будем надеяться только на победу. И мы болеем еще за Ракитича, который за "Барселону" играл, он сегодня, мы разрешаем, пусть один гол забьет, но наши все таки выиграют", - сказал Виталий Пшеничный.

Действительно, перед матчем в Краснодаре шел дождь, температура была около 3-6 градусов. Большинство болельщиков пришло с пледами и в зимних теплых куртках. На трибунах можно было найти и болельщиков с испанским флагом, но стадион, как обычно, поднимал в атаку футболистов хозяев и освистывал болельщиков гостей. Во втором тайме у болельщиков, кажется, открылось второе дыхание - поддержка была намного активней, и после ответного гола стадион словно взорвался, выкрикнув фамилию забившего мяч Вандерсона.

Ближе к концу матча поддержка зрителей сменилась недовольным гулом, поскольку футболисты "Севильи" не раз убегали в опасные контратаки. При этом в момент острой атаки соперника Кайо и Юрий Газинский устроили разборку между собой, а хозяева едва не пропустили. Этим оба напомнили ставший памятным эпизод в матче Лиги чемпионов в Лужниках между "Спартаком" и "Блэкберном", когда англичане в неудачной для себя игре подрались между собой.

"Такой счет на табло, потому что российский чемпионат немного отстает от Европы в классе. "Краснодар" бился, хорошо играл, временами игра была лучше чем в Испании. Там мы смотрелись хорошо в первом тайме, здесь - во втором. Если соединить два тайма в один матч, испанцы победили на классе", - сказал после игры болельщик Артур Толстой.

В следующем туре "Краснодар" примет "Ренн", "Севилья" дома сыграет с "Челси". Матчи пройдут 2 декабря.