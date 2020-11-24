Главный тренер "Севильи" рассказал о характере травмы замененного футболиста Эскудеро

КРАСНОДАР, 24 ноября. /ТАСС/. Защитник футбольного клуба "Севилья" Серхио Эскудеро, замененный во втором тайме матча Лиги чемпионов с "Краснодаром", скорее всего, повредил локоть. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги.

Во вторник "Севилья" выиграла у "Краснодара" в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:1, Эскудеро был заменен после столкновения во втором тайме.

"Пока много не могу сказать, у меня мало информации. У него проблема с локтем. Пока нет официальной информации, ждем результаты обследования от врачей", - сказал Лопетеги.

Благодаря победе "Севилья" гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. "Много игроков болеют, не смогли приехать. Это Лига чемпионов, здесь тяжело идти дальше, я рад, что мы сегодня победили, хотя было мало дней на отдых", - отметил тренер испанской команды.

В следующем туре "Севилья" дома сыграет с "Челси" 2 декабря. Команды лидируют в группе Е с 10 очками, у "Краснодара" и "Ренна" по одному очку.