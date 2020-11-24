Краснодарские врачи оказали экстренную помощь получившему травму футболисту "Севильи"

КРАСНОДАР, 24 ноября. /ТАСС/. Врачи первой краевой больницы Краснодара оказали экстренную помощь защитнику испанской "Севильи" Серхио Эскудеро, который получил травму руки во время матча группового этапа Лиги чемпионов с "Краснодаром", сообщили во вторник в пресс-службе краевой администрации.

Во вторник "Краснодар" проиграл испанской "Севилье" со счетом 1:2 и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

"Футболиста доставили в краевую клиническую больницу №1. Врачи провели необходимые исследования и оказали медицинскую помощь", - сообщили в пресс-службе.