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Лига чемпионов

Мусаев назвал перепалку Кайо и Газинского в матче с "Севильей" рабочим моментом

Во вторник "Краснодар" проиграл в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов "Севилье" со счетом 1:2, игроки хозяев повздорили во время опасной атаки соперника

КРАСНОДАР, 24 ноября. /ТАСС/. Словесная перепалка футболистов "Краснодара" Кайо и Юрия Газинского в матче с "Севильей" была рабочим моментом. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев.

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Во вторник "Краснодар" проиграл в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов "Севилье" со счетом 1:2, игроки хозяев повздорили во время опасной атаки соперника.

"Если кто-то говорит на повышенных тонах, это даже хорошо. Это нормальный, рабочий момент. Мужчины играют, мужчины хотят выиграть. Да, бывают повышенные разговоры, бывают драки, и это часть нашей профессии", - сказал Мусаев.

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