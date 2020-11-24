Мусаев назвал перепалку Кайо и Газинского в матче с "Севильей" рабочим моментом

КРАСНОДАР, 24 ноября. /ТАСС/. Словесная перепалка футболистов "Краснодара" Кайо и Юрия Газинского в матче с "Севильей" была рабочим моментом. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев.

Во вторник "Краснодар" проиграл в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов "Севилье" со счетом 1:2, игроки хозяев повздорили во время опасной атаки соперника.

"Если кто-то говорит на повышенных тонах, это даже хорошо. Это нормальный, рабочий момент. Мужчины играют, мужчины хотят выиграть. Да, бывают повышенные разговоры, бывают драки, и это часть нашей профессии", - сказал Мусаев.