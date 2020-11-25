Мусаев: футболистам "Краснодара" не стоило авантюрно атаковать в матче с "Севильей"

КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. Игрокам "Краснодара" не стоило идти в авантюрные атаки в конце домашнего матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с испанской "Севильей". Это является основной причиной поражения команды со счетом 1:2, сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер российской команды Мурад Мусаев.

"В концовке игры уже у соперника было больше моментов. Нельзя бежать такими силами в атаку, пока мы не завладели мячом. Очень обидное поражение, нельзя так авантюрно идти в атаку, когда мы не завладели мячом на 90+5-й минуте матча. За это мы и поплатились", - сказал Мусаев.

Он уточнил, что линия защиты недостаточно плотно играла против соперника в конце матча, в результате чего в обороне "Краснодара" оставались большие зоны, и "Севилья" контролировала ход встречи. Также команда не ожидала, что испанский клуб изменит схему 3-5-2, однако, по мнению Мусаева, команда смогла перестроить прессинг, усилила давление, что и привело к голу "Краснодара".

Кроме того, тренер отметил, что промахи Реми Кабелла и Виктора Классона не связаны с уровнем соперника, так как до этого они провели несколько матчей за сборные, а также игры против топ-команд.

Также Мурад Мусаев сообщил, что Вандерсон, который забил единственный гол "Краснодара", из-за недавнего восстановления после травмы смог сыграть только 45 минут.

"Вандерсон последний полный матч провел против ПАОКа в первой игре, и он отсутствовал очень долго, практически не тренировался в общей группе, только индивидуальные тренировки, и конечно, мы рады, что наши футболисты возвращаются, мы понимаем, что Ари и Вандерсону нужно еще время, чтобы набрать оптимальные кондиции" , - добавил тренер.