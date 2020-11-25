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Лига чемпионов

"Зенит" проиграл "Лацио" и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Российский клуб уступил со счетом 1:3
Футболист "Зенита" Артем Дзюба и "Лацио" Уэсли Худт EPA-EFE/ALESSANDRO DI MEO
Описание
Футболист "Зенита" Артем Дзюба и "Лацио" Уэсли Худт
© EPA-EFE/ALESSANDRO DI MEO

ТАСС, 25 ноября. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" проиграл римскому "Лацио" со счетом 1:3 в гостевом матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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В составе российской команды забитым мячом отметился Артем Дзюба (25-я минута), у хозяев отличились Чиро Иммобиле (3, 55, с пенальти) и Марко Пароло (22). В прошлом туре "Зенит" и "Лацио" сыграли вничью - 1:1.

Дзюба забил свой девятый гол в Лиге чемпионов и стал лучшим российским бомбардиром в турнире. Восемь мячей в активе Андрея Тихонова, который отличался за московский "Спартак" в 90-е годы. Лига чемпионов проводится с сезона-1992/93, с учетом Кубка европейских чемпионов лучшим является Сергей Юран с 13 голами. Он забивал за "Спартак", португальскую "Бенфику" и австрийский "Штурм".

Иммобиле и Пароло стал четвертым итальянским футболистом, поражавшим ворота "Зенита" в Лиге чемпионов. Ранее "Зениту" забивали Алессандро Дель Пьеро, Стефан Эль-Шаарави и Джулио Донати.

В другом матче группы F германская "Боруссия" из Дортмунда обыграла бельгийский "Брюгге" - 3:0. В турнирной таблице "Боруссия" с 9 очками идет первой, "Лацио", набрав 8 очков, занимает второе место, "Брюгге" - третье (4 очка), "Зенит" - четвертое (1). Таким образом, за два тура до конца группового этапа "Зенит" лишился шансов на попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов. Ранее во вторник шансы на продолжение борьбы в плей-офф главного европейского клубного турнира потерял "Краснодар".

В следующем туре "Зенит" в гостях сыграет с "Брюгге", "Лацио" на выезде встретится с "Боруссией".

Лига чемпионов-2020/21. Группа F
МестоКомандаИВНПМО
1Боруссия Д43019-39
2Лацио42208-48
3Брюгге41123-84
4Зенит40133-81

 

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