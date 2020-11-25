"Зенит" проиграл "Лацио" и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

ТАСС, 25 ноября. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" проиграл римскому "Лацио" со счетом 1:3 в гостевом матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
В составе российской команды забитым мячом отметился Артем Дзюба (25-я минута), у хозяев отличились Чиро Иммобиле (3, 55, с пенальти) и Марко Пароло (22). В прошлом туре "Зенит" и "Лацио" сыграли вничью - 1:1.
Дзюба забил свой девятый гол в Лиге чемпионов и стал лучшим российским бомбардиром в турнире. Восемь мячей в активе Андрея Тихонова, который отличался за московский "Спартак" в 90-е годы. Лига чемпионов проводится с сезона-1992/93, с учетом Кубка европейских чемпионов лучшим является Сергей Юран с 13 голами. Он забивал за "Спартак", португальскую "Бенфику" и австрийский "Штурм".
Иммобиле и Пароло стал четвертым итальянским футболистом, поражавшим ворота "Зенита" в Лиге чемпионов. Ранее "Зениту" забивали Алессандро Дель Пьеро, Стефан Эль-Шаарави и Джулио Донати.
В другом матче группы F германская "Боруссия" из Дортмунда обыграла бельгийский "Брюгге" - 3:0. В турнирной таблице "Боруссия" с 9 очками идет первой, "Лацио", набрав 8 очков, занимает второе место, "Брюгге" - третье (4 очка), "Зенит" - четвертое (1). Таким образом, за два тура до конца группового этапа "Зенит" лишился шансов на попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов. Ранее во вторник шансы на продолжение борьбы в плей-офф главного европейского клубного турнира потерял "Краснодар".
В следующем туре "Зенит" в гостях сыграет с "Брюгге", "Лацио" на выезде встретится с "Боруссией".
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Боруссия Д
|4
|3
|0
|1
|9-3
|9
|2
|Лацио
|4
|2
|2
|0
|8-4
|8
|3
|Брюгге
|4
|1
|1
|2
|3-8
|4
|4
|Зенит
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1