"Зенит" проиграл "Лацио" и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

В составе российской команды забитым мячом отметился Артем Дзюба (25-я минута), у хозяев отличились Чиро Иммобиле (3, 55, с пенальти) и Марко Пароло (22). В прошлом туре "Зенит" и "Лацио" сыграли вничью - 1:1.

Дзюба забил свой девятый гол в Лиге чемпионов и стал лучшим российским бомбардиром в турнире. Восемь мячей в активе Андрея Тихонова, который отличался за московский "Спартак" в 90-е годы. Лига чемпионов проводится с сезона-1992/93, с учетом Кубка европейских чемпионов лучшим является Сергей Юран с 13 голами. Он забивал за "Спартак", португальскую "Бенфику" и австрийский "Штурм".

Иммобиле и Пароло стал четвертым итальянским футболистом, поражавшим ворота "Зенита" в Лиге чемпионов. Ранее "Зениту" забивали Алессандро Дель Пьеро, Стефан Эль-Шаарави и Джулио Донати.

В другом матче группы F германская "Боруссия" из Дортмунда обыграла бельгийский "Брюгге" - 3:0. В турнирной таблице "Боруссия" с 9 очками идет первой, "Лацио", набрав 8 очков, занимает второе место, "Брюгге" - третье (4 очка), "Зенит" - четвертое (1). Таким образом, за два тура до конца группового этапа "Зенит" лишился шансов на попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов. Ранее во вторник шансы на продолжение борьбы в плей-офф главного европейского клубного турнира потерял "Краснодар".

В следующем туре "Зенит" в гостях сыграет с "Брюгге", "Лацио" на выезде встретится с "Боруссией".