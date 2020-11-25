Россия не смогла оторваться от Нидерландов в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС, 25 ноября. Россия из-за поражений "Краснодара" и "Зенита" в матчах четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов не смогла оторваться от Нидерландов в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Краснодар" на своем поле уступил испанской "Севилье" со счетом 1:2, а "Зенит" в Риме проиграл местному "Лацио" (1:3). Команды из Нидерландов во вторник не играли. У России остается 37,549 балла и седьмое место в таблице коэффициентов, у голландцев - 34,600 и восьмое место. Девятыми идут бельгийцы (34,300), которые также не набрали баллов, так как "Брюгге" проиграл дортмундской "Боруссии" (0:3).

Российские клубы не одержали ни одной победы в 14 еврокубковых матчах нынешнего сезона. В среду "Локомотив" проведет встречу четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с испанским "Атлетико", а амстердамский "Аякс" примет датский "Мидтьюлланн". В четверг ЦСКА примет нидерландский "Фейенорд" в матче Лиги Европы. Нидерландские "Алкмар" и ПСВ сыграют с испанским "Реал Сосьедадом" и греческим ПАОКом соответственно.

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.