Россия не смогла оторваться от Нидерландов в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС, 25 ноября. Россия из-за поражений "Краснодара" и "Зенита" в матчах четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов не смогла оторваться от Нидерландов в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
"Краснодар" на своем поле уступил испанской "Севилье" со счетом 1:2, а "Зенит" в Риме проиграл местному "Лацио" (1:3). Команды из Нидерландов во вторник не играли. У России остается 37,549 балла и седьмое место в таблице коэффициентов, у голландцев - 34,600 и восьмое место. Девятыми идут бельгийцы (34,300), которые также не набрали баллов, так как "Брюгге" проиграл дортмундской "Боруссии" (0:3).
Российские клубы не одержали ни одной победы в 14 еврокубковых матчах нынешнего сезона. В среду "Локомотив" проведет встречу четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с испанским "Атлетико", а амстердамский "Аякс" примет датский "Мидтьюлланн". В четверг ЦСКА примет нидерландский "Фейенорд" в матче Лиги Европы. Нидерландские "Алкмар" и ПСВ сыграют с испанским "Реал Сосьедадом" и греческим ПАОКом соответственно.
Как формируется таблица коэффициентов УЕФА
Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.
За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 очка. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью - одно очко. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов и за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов начисляются четыре бонусных очка. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку.
В нынешнем сезоне в связи с тем, что противостояния в квалификационных раундов еврокубков, за исключением раунда плей-офф Лиги чемпионов, состояли из одного матча, а не из двух, за победу в квалификационных играх (кроме раунда плей-офф Лиги чемпионов) начислялось 1,5 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0,5 очка.
В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.
|№
|Страна
|Суммарный коэффициент
|Клубы (стартовало/осталось)
|1
|Испания
|86,426
|7/7
|2
|Англия
|84,997
|7/7
|3
|Италия
|66,295
|7/7
|4
|Германия
|65,427
|7/6
|5
|Франция
|52,581
|6/5
|6
|Португалия
|43,549
|5/3
|7
|Россия
|37,549
|6/4
|8
|Нидерланды
|34,600
|5/4
|9
|Бельгия
|34,300
|5/4
|10
|Австрия
|33,425
|5/4