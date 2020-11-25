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Лига чемпионов

Россия не смогла оторваться от Нидерландов в таблице коэффициентов УЕФА

"Краснодар" и "Зенит" проиграли свои матчи в Лиге чемпионов

ТАСС, 25 ноября. Россия из-за поражений "Краснодара" и "Зенита" в матчах четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов не смогла оторваться от Нидерландов в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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"Краснодар" на своем поле уступил испанской "Севилье" со счетом 1:2, а "Зенит" в Риме проиграл местному "Лацио" (1:3). Команды из Нидерландов во вторник не играли. У России остается 37,549 балла и седьмое место в таблице коэффициентов, у голландцев - 34,600 и восьмое место. Девятыми идут бельгийцы (34,300), которые также не набрали баллов, так как "Брюгге" проиграл дортмундской "Боруссии" (0:3).

Российские клубы не одержали ни одной победы в 14 еврокубковых матчах нынешнего сезона. В среду "Локомотив" проведет встречу четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с испанским "Атлетико", а амстердамский "Аякс" примет датский "Мидтьюлланн". В четверг ЦСКА примет нидерландский "Фейенорд" в матче Лиги Европы. Нидерландские "Алкмар" и ПСВ сыграют с испанским "Реал Сосьедадом" и греческим ПАОКом соответственно.

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

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За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 очка. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью - одно очко. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов и за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов начисляются четыре бонусных очка. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку.

В нынешнем сезоне в связи с тем, что противостояния в квалификационных раундов еврокубков, за исключением раунда плей-офф Лиги чемпионов, состояли из одного матча, а не из двух, за победу в квалификационных играх (кроме раунда плей-офф Лиги чемпионов) начислялось 1,5 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0,5 очка.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.

Таблица коэффициентов УЕФА
СтранаСуммарный коэффициентКлубы (стартовало/осталось)
1Испания86,4267/7
2Англия84,9977/7
3Италия66,2957/7
4Германия65,4277/6
5Франция52,5816/5
6Португалия43,5495/3
7Россия37,5496/4
8Нидерланды34,6005/4
9Бельгия34,3005/4
10Австрия33,4255/4

 

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