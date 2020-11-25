Бойца ММА задержали в Москве после дорожного конфликта

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Абасов задержан в Москве после дорожного конфликта. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

"Ислам Абасов был задержан после дорожного конфликта. По его итогам один из участников конфликта обратился в полицию с заявлением. Абасов был доставлен в полицию и позднее отпущен. По факту произошедшего проводится проверка", - рассказал собеседник агентства, отметив, что бой Абасова, запланированный на 4 декабря в Сингапуре, отменен.

Также собеседник агентства заявил, что дорожный конфликт начался после того, как один автомобиль перегородил проезжую часть. При этом сам Абасов заявил о том, что драки во время конфликта не было.

Абасов должен был заменить соотечественника Анатолия Малыхина и провести поединок против иранца Амира Алиакбари на турнире организации One Championship 4 декабря в Сингапуре.

В активе спортсмена 6 побед и ни одного поражения в ММА.