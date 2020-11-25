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Лига чемпионов

Семак: быстрые голы в матче ЛЧ с "Зенитом" позволили "Лацио" играть на контратаках

"Зенит" в гостях проиграл со счетом 1:3 и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак EPA-EFE/MANUEL DE ALMEIDA
Описание
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак
© EPA-EFE/MANUEL DE ALMEIDA

ТАСС, 25 ноября. Два быстрых гола позволили футболистам итальянского "Лацио" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против российского "Зенита" играть на контратаках. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

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"Игра для нас началась неудачно - два прекрасных дальних удара позволили "Лацио" играть в своей манере на контратаках. Игроки, которые вышли на поле, находятся в неоптимальных кондициях. Мы дали возможность сыграть молодым, которые хорошо вышли, но удачно сыграть не смогли", - сказал Семак.

Тренер прокомментировал игру Малкома, который впервые за полтора года появился на поле в матче Лиги чемпионов. "Малком не в таких кондициях, он не мог играть на фланге. Мы освободили его от оборонительных действий", - подчеркнул Семак.

В следующем туре "Зенит" 2 декабря в гостях сыграет с бельгийским "Брюгге".

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