Мацуев: российский чемпионат по уровню в другой футбольной галактике

МОСКВА, 25 ноября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Выступление российских футбольных клубов в еврокубках показывает, что уровень отечественного чемпионата находится в другой галактике, если сравнивать его с европейскими лигами. Такое мнение ТАСС высказал народный артист РФ пианист Денис Мацуев.

В матчах четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов "Краснодар" дома уступил испанской "Севилье" (1:2), а "Зенит" на выезде проиграл итальянскому "Лацио" (1:3). Оба российских клуба потеряли шансы на выход в плей-офф турнира.

"Меня больше всего тревожит изначальная обреченность наших команд, - сказал Мацуев. - Уже считается успехом, когда три команды выходят в групповой этап Лиги чемпионов. При этом уже понимаем, что никто из наших клубов дальше из группы никуда не выйдет. Эта история больше всего раздражает".

"Я никогда не мирился с поражением, это чувство всегда вызывало во мне отторжение, - продолжил Мацуев. - Приходится констатировать, что уровень нашего чемпионата находится в другой плоскости. Мы в разных футбольных галактиках".

"Надо что-то менять в консерватории. Не могу с этим смириться, у меня внутренние несогласие. Считаю, надо биться вне зависимости от того, есть шансы или нет их, за страну, за клуб, за честь, в конце концов. Сейчас мы видим уровень наших команд", - заявил собеседник агентства.

Мацуев считает, что при более скромных финансовых возможностях у российских клубов были более яркие выступления в еврокубках. "Раньше при куда более скромном финансовом состоянии наших клубов ярких побед было куда больше. Вспомните, когда "Спартак" выходил полуфинала Кубка кубков, обыгрывал "Реал" и "Ливерпуль", а ЦСКА совершенно неизвестным молодым составом побеждал на выезде знаменитую "Барселону", или когда "Спартак" выиграл все шесть матчей в группе Лиги чемпионов. Дело не в деньгах и зарплатах, а в чем-то другом, с чем уже предстоит разобраться специалистам, от которых зависит решение", - заключил Мацуев.